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Рафаэль Физиев: Хочу показать Гэтжи мастер-класс. Этот бой станет большим событием

Атаман намерен устроить шоу.
28 февраля 2023 20:15
автор: Артур Гичунцев

Киргизский легковес Рафаэль Физиев высказался перед боем против американца Джастина Гэтжи.

«Я хочу увидеть, как изобью его. Если я все сделаю идеально, красиво, всем понравится и мы словим хайп, тогда я хочу драться за пояс.

Я хочу поиграть с Джастином. Я хочу показать ему мастер-класс. Вот что я хочу показать. И этот бой станет большим событием», – сказал Физиев зарубежным СМИ.

Напомним, бой Гэтжи и Физиева состоится 19 марта на турнире UFC 286 в Лондоне (Англия). В данный момент на счету американца 23 победы и 4 поражения. В активе Физиева – 12 выигранных боев и одно поражение.

Добавим, что Гэтжи дважды дрался в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Сначала он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову, а затем бразильцу Чарльзу Оливейре.

источник: «Советский спорт»
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