Гэтжи – о бое с Физиевым: Нужно заткнуть хейтеров и вдохнуть веру в фанатов

Звезда UFC Джастин Гэтжи высказался о поединке с киргизским бойцом ММА Рафаэлем Физиевым.

«Выход на бой после поражения отличается от выхода после победы, особенно после поражения в титульном бою. Мне предстоит многое доказать. Нужно заткнуть много хейтеров и вдохнуть веру в фанатов. Так что это веселое путешествие, чувак. Оно было таким с самого первого дня», – заявил американец в соцсети.

Напомним, бой Гэтжи и Физиева состоится 19 марта на турнире UFC 286 в Лондоне (Англия). В данный момент на счету американца 23 победы и 4 поражения. В активе Физиева – 12 выигранных боев и одно поражение.

Добавим, что Гэтжи дважды дрался в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Сначала он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову, а затем бразильцу Чарльзу Оливейре.