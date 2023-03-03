Джонс и Ган провели первую битву взглядов (видео)

Американец Джон Джонс и француз Сирил Ган встретились лицом к лицу перед боем на турнире UFC 285. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Напомним, Джонс и Ган проведут поединок 5 марта, а на кону будет стоять титул в тяжелом весе.

Добавим, что 35-летний Джонс не выступал с 2020 года. Он оставил пояс в полутяжелом дивизионе и решил попробовать себя в новой весовой категории. Что касается Гана, то 32-летний француз уже дрался за титул: в январе 2022-го он уступил камерунцу Фрэнсису Нганну, после чего победил австралийца Тай Тувайсу.