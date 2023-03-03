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Адесанья назвал фаворита в бою Джонса и Гана

Поединок состоится 5 марта.
03 марта 2023 19:03
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья выразил мнение, что француз Сирил Ган победит американца Джона Джонса. По его словам, последний не выступал почти три года, что может сыграть решающую роль. Ган, как отметил Адесанья, дрался без перерывов и пребывает в отличной форме.

«Ган легко двигается, разнообразно бьет, и у него неплохой грэпплинг. Люди об этом забывают, потому что Нганну смог сбить его с ног, но мне кажется, это был фактор неожиданности. На самом деле и Фрэнсис, и Сирил умеют бороться. Не так много бойцов может вернуться спустя три года и быть в отличной форме, но Джонс, вероятно, именно из таких», – добавил нигериец британским СМИ.

Напомним, Джонс и Ган проведут бой в главном событии турнира UFC 285. Ивент пройдет 5 марта, а на кону будет стоять титул в тяжелом дивизионе.

К слову, 35-летний Джонс не выступал с февраля 2020 года. Он оставил пояс в полутяжелом весе и решил попробовать себя в новом дивизионе. Что касается Гана, то 32-летний француз уже дрался за титул: в январе 2022-го он уступил камерунцу Фрэнсису Нганну, после чего победил австралийца Тай Тувайсу.

источник: «Советский спорт»
Адесанья назвал фаворита в бою Джонса и Гана
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