UFC 285: Макгрегор появился на церемонии взвешивания и поддержал Джонса (видео)

Ирландец Конор Макгрегор вышел на сцену во время церемонии взвешивания бойцов перед турниром UFC 285. Звездный легковес поприветствовал комментатора лиги Джо Рогана, а также поддержал американца Джона Джонса.

Напомним, Джонсу предстоит подраться с французом Сирилом Ганом, а на кону будет стоять титул в тяжелом дивизионе. К слову, их бой станет главным событием турнира, который пройдет 5 марта.

Что касается Макгрегора, то осенью 2023 года ирландец проведет бой с американским легковесом Майклом Чендлером.