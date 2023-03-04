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UFC 285: Макгрегор появился на церемонии взвешивания и поддержал Джонса (видео)

5 марта американец подерется за титул в тяжелом весе.
04 марта 2023 11:12
автор: Артур Гичунцев

Ирландец Конор Макгрегор вышел на сцену во время церемонии взвешивания бойцов перед турниром UFC 285. Звездный легковес поприветствовал комментатора лиги Джо Рогана, а также поддержал американца Джона Джонса.

Напомним, Джонсу предстоит подраться с французом Сирилом Ганом, а на кону будет стоять титул в тяжелом дивизионе. К слову, их бой станет главным событием турнира, который пройдет 5 марта.

Что касается Макгрегора, то осенью 2023 года ирландец проведет бой с американским легковесом Майклом Чендлером.

источник: «Советский спорт»
UFC 285: Макгрегор появился на церемонии взвешивания и поддержал Джонса (видео)
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