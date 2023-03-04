Глава UFC исключил возвращение Нганну: Это конец! Он больше не будет драться в нашей лиге

Глава UFC Дэйна Уайт ответил на вопрос о возможном возвращении камерунского бойца Фрэнсиса Нганну.

Напомним, тяжеловес покинул лигу из-за разногласий с руководством по новому контракту. В частности, его не устроили финансовые условия.

«Нет, нет. Мы вели с Нганну переговоры несколько лет. Это конец! Он больше не будет драться у нас. Да, я никогда не говорю «никогда», но в этот раз скажу», – приводят слова Уайта британские СМИ.

Напомним, Нганну владел титулом в тяжелом весе. Он выступал в UFC с декабря 2015-го по январь 2022-го. За это время камерунец провел 12 боев и одержал 10 побед, потерпев 2 поражения.