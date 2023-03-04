Стипе Миочич: Джонс не выступал три года. А в тяжелом весе все по-другому

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич не смог назвать фаворита в бою Джона Джонса и Сирила Гана. При этом американец выразил уверенность, что Джонсу будет сложно, так как он набрал вес и не выступал три года.

«Джонс все время тренировался и говорит, что сохранил скорость, но это другая весовая категория, тут большая разница. Вам кажется, что вы быстры, но это не так. Ты не можешь быть быстрее, набрав массу.

Сирил – хороший боец, он бьет не хуже Джонса, у Гана шикарная ударная техника и хорошее движение. Ган прошел пять раундов с Нганну, но тут многое зависит от Джонса. Я больше склоняюсь к Гану, он был активен, Джонс не выступал три года. А в тяжелом весе все по-другому», – сказал Миочич в интервью Даниэлю Кормье.

Напомним, Джонс и Ган проведут бой в главном событии турнира UFC 285. Ивент пройдет 5 марта, а на кону будет стоять титул в тяжелом дивизионе.

К слову, 35-летний Джонс не выступал с февраля 2020 года. Он оставил пояс в полутяжелом весе и решил попробовать себя в новом дивизионе. Что касается Гана, то 32-летний француз уже дрался за титул: в январе 2022-го он уступил камерунцу Фрэнсису Нганну, после чего победил австралийца Тай Тувайсу и получил поединок с Джонсом.