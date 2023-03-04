Глава UFC заявил, что победитель боя Джонс – Ган проведет поединок с Миочичем

Глава UFC Дэйна Уайт высказался перед боем американца Джона Джонса и француза Сирила Гана.

«Кто бы ни выиграл в воскресенье, он сразится с Миочичем. Стипе –следующий в очереди на титульный бой», – сказал функционер пресс-службе промоушена.

Напомним, 40-летний Миочич – экс-чемпион UFC в тяжелом весе. Он не выступал с марта 2021 года после поражения от камерунца Фрэнсиса Нганну.

Что касается поединка Джонс – Ган, то он пройдет 5 марта на турнире UFC 285, а на кону будет стоять пояс, оставленный Нганну. Последний покинул лигу из-за разногласий с руководством по новому контракту.