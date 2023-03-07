Нганну признался, что не ожидал быстрой победы от Джонса в бою с Ганом

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал победу американца Джона Джонса в бою с французом Сирилом Ганом. Напомним, Джонс выиграл поединок в первом раунде благодаря удушающему приему.

«Я знал, что, если Джон Джонс окажется в хорошем психологическом состоянии, не как в двух его последних боях, он одержит верх в последнем бою, но я не ожидал, что этот бой будет таким коротким. Думаю, что этот бой мог бы быть и дольше. Однако я был удивлён. Я был удивлён тем, как закончился бой. И я думаю, даже увидев реакцию Сириля, он тоже был удивлён, потому что даже не защищался», – заявил Нганну в соцсети.

Одолев Гана, Джонс стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Теперь ему предстоит бой против соотечественника Стипе Миочича.