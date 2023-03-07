ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Нганну признался, что не ожидал быстрой победы от Джонса в бою с Ганом

Американец решил все вопросы в первом раунде.
07 марта 2023 10:15
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал победу американца Джона Джонса в бою с французом Сирилом Ганом. Напомним, Джонс выиграл поединок в первом раунде благодаря удушающему приему.

«Я знал, что, если Джон Джонс окажется в хорошем психологическом состоянии, не как в двух его последних боях, он одержит верх в последнем бою, но я не ожидал, что этот бой будет таким коротким. Думаю, что этот бой мог бы быть и дольше. Однако я был удивлён. Я был удивлён тем, как закончился бой. И я думаю, даже увидев реакцию Сириля, он тоже был удивлён, потому что даже не защищался», – заявил Нганну в соцсети.

Одолев Гана, Джонс стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Теперь ему предстоит бой против соотечественника Стипе Миочича.

источник: «Советский спорт»
Джонс сместил Волкановски с первой позиции в рейтинге P4P в UFC
В минувшие выходные американец стал чемпионом в тяжелом весе.
07.03.2023 10:31
ММА
автор: Артур Гичунцев
Нганну признался, что не ожидал быстрой победы от Джонса в бою с Ганом
Американец решил все вопросы в первом раунде.
07.03.2023 10:15
ММА
автор: Артур Гичунцев
Макгрегор оценил победу Джонса над Ганом за титул UFC в тяжелом весе 
Поединок между бойцами состоялся на турнире UFC 285 в Лос-Вегасе. 
06.03.2023 23:27
ММА
автор: Глеб Шевяков
Рэпер Дрейк выиграл 1,7 млн долларов на победе Джонса над Ганом
Угадал два исхода.
05.03.2023 19:51
ММА
автор: Максим Скороходов
Джонс назвал Нганну большой старой киской
Джонс назвал Нганну большой старой киской
Ранее Фрэнсис назвал себя королем тяжеловесов.
05.03.2023 18:52
ММА
автор: Максим Скороходов
Василевский высказался о победе Джонса над Ганом: Бой получился достаточно скоротечным
Поединок прошел на турнире UFC 285.
05.03.2023 17:23
ММА
Шевченко потребовала незамедлительного реванша с Грассо
Шевченко потребовала незамедлительного реванша с Грассо
Валентина считает, что упустила победу.
05.03.2023 17:11
ММА
автор: Максим Скороходов
Махачев рассказал, против кого хочет провести защиту титула UFC
Ранее россиянин победил австралийца Александра Волкановски.
05.03.2023 16:17
ММА
Ган признался, что злится на себя из-за поражения от Джонса 
Ган признался, что злится на себя из-за поражения от Джонса 
Француз уступил американскому бойцу в первом раунде на турнире UFC 285.
05.03.2023 12:37
ММА
автор: Глеб Шевяков
Уайт – о Джонсе: Этот парень просто невероятен 
Американский боец завоевал титул UFC в тяжелом весе, победив Сирила Гана. 
05.03.2023 10:00
ММА
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика