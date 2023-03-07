Двалишвили назвал Яна тупым парнем

Грузинский боец ММА Мераб Двалишвили оскорбил россиянина Петра Яна, с которым у него состоится поединок 11 марта.

В частности, он рассказал о пари с другим бойцом из России, Анатолием Малыхиным. Суть спора состояла в том, что Двалишвили поставил на победу Альджамейна Стерлинга 50 тысяч долларов, а Малыхин – аналогичную сумму на выигрыш Яна.

Как известно, Стерлинг одержал победу, однако, Малыхин не стал отдавать деньги Двалишвили по просьбе Яна.

«Вся Грузия знает, что я поставил 50 тысяч долларов на Стерлинга, вся Россия знает, что Малыхин поставил 50 тысяч на Яна. Недавно я встретил Петра и говорю ему: «Где мои деньги?» А он мне отвечает: «Так я ведь на самом деле не проиграл. Поэтому я сказал Анатолию не отдавать долг». Вы только подумайте – какой тупой парень», – заявил Двалишвили американским СМИ.