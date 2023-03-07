«Больше никаких споров»: Сехудо назвал Джонса величайшим бойцом в истории ММА

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал американца Джона Джонса величайшим бойцом в истории ММА.

Напомним, в минувшие выходные 35-летний боец, не выступавший с 2020 года, победил француза Сирила Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. До этого он владел титулом в полутяжелом дивизионе.

«Больше никаких споров. Только что Джон Джонс закрепил за собой звание величайшего бойца всех времен. Больше никакого Жоржа Сен-Пьера, больше никого. Единственный величайший – Джон Джонс», – заявил Сехудо в соцсети.

Добавим, что за всю карьеру в ММА Джонс потерпел всего одно поражение. Это случилось в декабре 2009 года в поединке против Мэтта Хэмилла. Также в активе Джонса 27 побед.