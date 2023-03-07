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Чендлер считает, что Махачев не заслужил первой позиции в рейтинге лучших бойцов UFC

Американец привел два аргумента.
07 марта 2023 20:25
автор: Артур Гичунцев

Американский боец ММА Майкл Чендлер объяснил, почему россиянин Ислам Махачев не должен становиться первым номером рейтинга P4P в UFC.

По его словам, Махачев одержал неубедительную победу над австралийцем Алексом Волкановски, который к тому же уступал ему в габаритах.

«Волкановски зачистил весь дивизион, решил подняться, чтобы стать двойным чемпионом… Он не должен терять первое место, проиграв парню, который на 5 килограммов тяжелее», – отметил Чендлер для зарубежных СМИ.

Напомним, Махачев победил Волкановски по решению судей и защитил титул в легком весе. Что касается австралийца, то он владеет поясом в полулегком дивизионе и занимает 1-е место в рейтинге P4P.

Ранее сообщалось, что новым первым номером станет американец Джон Джонс, выигравший титул в тяжелом дивизионе.

источник: «Советский спорт»
Чендлер считает, что Махачев не заслужил первой позиции в рейтинге лучших бойцов UFC
Американец привел два аргумента.
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