Двалишвили – о поединке с Яном: Это личное. Вся Грузия будет болеть за меня

Грузинский боец ММА Мераб Двалишвили высказался о поединке с экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном.

«Я просто хочу выиграть этот бой, вот и все. Победить Петра Яна – лучше, чем взять титул, потому что это личное. Моя страна будет поддерживать меня. Не секрет, что русские плохо относятся к Грузии. И это будет бой «Россия против Грузии», очень важный бой для меня», – сказал грузин зарубежным СМИ.

Напомним, Ян и Двалишвили проведут бой 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США).

На счету 30-летнего Яна 16 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах. 32-летний Двалишвили одержал 15 побед и потерпел 4 поражения.