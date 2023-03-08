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Двалишвили – о поединке с Яном: Это личное. Вся Грузия будет болеть за меня

Бой состоится 11 марта.
08 марта 2023 11:07
автор: Артур Гичунцев

Грузинский боец ММА Мераб Двалишвили высказался о поединке с экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном.

«Я просто хочу выиграть этот бой, вот и все. Победить Петра Яна – лучше, чем взять титул, потому что это личное. Моя страна будет поддерживать меня. Не секрет, что русские плохо относятся к Грузии. И это будет бой «Россия против Грузии», очень важный бой для меня», – сказал грузин зарубежным СМИ.

Напомним, Ян и Двалишвили проведут бой 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США).

На счету 30-летнего Яна 16 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах. 32-летний Двалишвили одержал 15 побед и потерпел 4 поражения.

источник: «Советский спорт»
Двалишвили – о поединке с Яном: Это личное. Вся Грузия будет болеть за меня
Бой состоится 11 марта.
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