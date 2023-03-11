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Усман Нурмагомедов победил Бенсона Хендерсона и защитил титул чемпиона Bellator

Россиянин решил все вопросы в первом раунде.
11 марта 2023 08:19
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 11 марта, в Сан-Хосе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 292.

В главном событии вечера встречались россиянин Усман Нурмагомедов и американец Бенсон Хендерсон. Бой завершился в первом раунде: уроженец Дагестана провел удушающий прием и вынудил соперника сдаться.

Таким образом, Нурмагомедов защитил титул чемпиона и вышел в полуфинал Гран-при в легком весе.

Добавим, что Усман Нурмагомедов – двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Одолев Хендерсона, Усман довел количество своих побед до 17, не проиграв ни одного поединка в карьере.

источник: «Советский спорт»
Усман Нурмагомедов победил Бенсона Хендерсона и защитил титул чемпиона Bellator
Россиянин решил все вопросы в первом раунде.
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