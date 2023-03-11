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Петр Ян ударил Мераба Двалишвили во время битвы взглядов (видео)

Россиянин не смог сдержать эмоций.
11 марта 2023 08:39
автор: Артур Гичунцев

Россиянин Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США).

Уроженец Красноярского края вел себя спокойно, но в какой-то момент повернулся к сопернику у и ударил его в область шеи.

Судя по всему, Ян решил ответить грузину на его многочисленные провокации и оскорбления. Напомним, в интервью американским СМИ Двалишвили назвал Яна тупым парнем, а также русской задирой, которого хочет избить в октагоне.

Добавим, что бой Петра Яна и Мераба Двалишвили пройдет 12 марта.

источник: «Советский спорт»
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