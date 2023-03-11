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Хабиб – о победе Усмана Нурмагомедова: Страшнее всего, что ему 24 года

Сегодня, 11 марта, молодой боец защитил титул чемпиона Bellator.
11 марта 2023 11:23
автор: Артур Гичунцев

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов уверен, что его двоюродный брат Усман Нурмагомедов может доминировать в легком весе долгое время.

Напомним, сегодня, 11 марта, уроженец Дагестана «задушил» в первом раунде американца Бенсона Хендерсона и защитил пояс Bellator в легком дивизионе.

«Страшнее всего, что ему 24 года», – написал Хабиб в соцсетях.

Одолев Хендерсона, Усман Нурмагомедов довел количество своих побед до 17. При этом он не проиграл ни одного поединка в карьере.

источник: «Советский спорт»
Хабиб – о победе Усмана Нурмагомедова: Страшнее всего, что ему 24 года
Сегодня, 11 марта, молодой боец защитил титул чемпиона Bellator.
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