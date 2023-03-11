Американский боец: Кардио Яна не на должном уровне. Двалишвили уложит его на землю и финиширует

Американский боец смешанных единоборств Адриан Янез сделал уверенный прогноз на поединок Петра Яна и Мераба Двалишвили. По его словам, грузин выиграет встречу за счет более высокого уровня борьбы.

«Ян обладает разрушительной силой, он хорош в защите. Но я тренировался с Мерабом и ставлю на его победу. Я думаю, Двалишвили уложит Яна на землю и финиширует. Кардио Петра не на должном уровне», – сказал американец зарубежным СМИ.

Напомним, Ян и Двалишвили проведут бой на турнире UFC Fight Night 221. Ивент пройдет 12 марта в Лас-Вегасе (США).

К слову, на счету 30-летнего Яна 16 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах. Он был чемпионом UFC в легчайшем весе. Что касается 32-летнего Двалишвили, то грузи одержал 15 побед и потерпел 4 поражения.