Тактаров – о поражении Яна: Раньше я видел результат его тренировок, а сейчас – нет

Ветеран ММА Олег Тактаров прокомментировал поражение Петра Яна на турнире UFC Fight Night 221. Напомним, россиянин уступил единогласным решением судей грузину Мерабу Двалишвили.

«Я не знаю, как и где тренировался Петр Ян. Раньше я видел результат его тренировок, а сейчас – нет. В жизни все всё знают и умеют. Знают, как драться и бороться, как снимать кино и играть в нём, но по итогу получается, что всё лучше сделать самому», – заявил Тактаров, чьи слова приводит MMA.Metaratings.ru.

Уступив Двалишвили, Ян потерпел третье поражение кряду. Ранее боец заявил, что вышел на поединок с травмой, которая не позволила ему драться в полной мере.