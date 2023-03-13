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Тактаров – о поражении Яна: Раньше я видел результат его тренировок, а сейчас – нет

Россиянин уступил единогласным решением судей грузину Мерабу Двалишвили.
13 марта 2023 11:07
автор: Артур Гичунцев

Ветеран ММА Олег Тактаров прокомментировал поражение Петра Яна на турнире UFC Fight Night 221. Напомним, россиянин уступил единогласным решением судей грузину Мерабу Двалишвили.

«Я не знаю, как и где тренировался Петр Ян. Раньше я видел результат его тренировок, а сейчас – нет. В жизни все всё знают и умеют. Знают, как драться и бороться, как снимать кино и играть в нём, но по итогу получается, что всё лучше сделать самому», – заявил Тактаров, чьи слова приводит MMA.Metaratings.ru.

Уступив Двалишвили, Ян потерпел третье поражение кряду. Ранее боец заявил, что вышел на поединок с травмой, которая не позволила ему драться в полной мере.

источник: Mma.metaratings.ru
Тактаров – о поражении Яна: Раньше я видел результат его тренировок, а сейчас – нет
Россиянин уступил единогласным решением судей грузину Мерабу Двалишвили.
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