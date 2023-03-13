Уайт заявил, что Нганну побоялся боя с Джонсом

Глава UFC Дэйна Уайт заявил журналистам, что больше не заинтересован в проведении поединка между Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсом. По словам функционера, он два года уговаривал бойца подписать контракт, однако, тот был непреклонен.

«Нганну не хотел драться. Вы понимаете, что я имею в виду? Он не хотел этого боя. Он ушел, даже не став перезаключать контракт, а я знаю боксерский бизнес. Безумие, но Фрэнсис поступил так.

Если бы на месте Гана оказался Нганну, то поединок закончился бы так же», – сказал Уайт зарубежным СМИ.

Напомним, Нганну был чемпионом UFC в тяжелом весе. Он выступал в лиге с декабря 2015-го по январь 2022-го. За это время камерунец провел 12 боев и одержал 10 побед, потерпев 2 поражения.

После его ухода за титул подрались Джон Джонс и Сирил Ган. Бой завершился победой американца в первом раунде.