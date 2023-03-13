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«Петр был зажат»: Олейник – о поражении россиянина в бою с Двалишвили

Поединок, прошедший на турнире UFC Fight Night 221, завершился судейским решением.
13 марта 2023 23:28
автор: Артур Гичунцев

Ветеран ММА Алексей Олейник прокомментировал поражение Петра Яна в бою с Мерабом Двалишвили. Напомним, россиянин уступил грузину единогласным решением судей.

«Петр был собран, от слова «слишком». Был достаточно зажат, из-за чего дополнительно тратил силы. Работал вторым номером и в основном на защиту. Поэтому он, отличный ударник, пропускал больше, чем борец. Как раз Мераб работал первым номером, был заряжен и со спортивной агрессией. Именно этого качества не хватило Петру для победы», – заявил Олейник для «РБ-Спорт».

Таким образом, 30-летний Ян потерпел третье поражение кряду, а 32-летний Двалишвили выиграл 9 бой подряд.

Ранее Петр Ян заявил, что вышел на бой с травмой, из-за чего не смог проявить себя в полной мере.

источник: «РБ-Спорт»
«Петр был зажат»: Олейник – о поражении россиянина в бою с Двалишвили
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