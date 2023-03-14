Глава UFC заявил, что Джонс может завершить карьеру после боя с Миочичем

Президент UFC Дэйна Уайт сделал неожиданное заявление. В частности, он сообщил, что чемпион лиги в тяжелом весе Джон Джонс может уйти из ММА после боя с американцем Стипе Миочичем.

«Я не буду удивлен, если он подерется со Стипе, а потом завершит карьеру», – сказал Уайт зарубежным СМИ.

Напомним, Джонсу 35 лет. Он вернулся в октагон 5 марта 2023 года и победил француза Сирила Гана в бою за звание чемпиона UFC в тяжелом весе. Следующим соперником американца станет соотечественник Стипе Миочич.

К слову, до боя с Ганом Джонс не выступал три года: он оставил пояс в полутяжелом весе и взял паузу в карьере.