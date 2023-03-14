Эдвардс уверен, что Усман не сможет удивить его в третьем поединке

Британский полусредневес Леон Эдвардс, отнявший у Камару Усмана титул чемпиона UFC, выразил уверенность, что нигериец проведет третий поединок с ним в привычной манере.

«Что он поменял с момента нашего первого боя? Ничего. Как он дрался со мной в первый раз, точно так же он дрался и во второй. Так что я не могу представить, что спустя пять-шесть месяцев он станет совершенно другим бойцом», – заявил британец зарубежным СМИ.

Напомним, третий бой Эдвардса и Усмана состоится на турнире UFC 286, который пройдет 18 марта в Лондоне (Англия).