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Стивен Томпсон: Макгрегор возвращается к прежнему стилю

В эти дни ирландец готовится к бою с Майклом Чендлером.
14 марта 2023 20:05
автор: Артур Гичунцев

Американский боец ММА Стивен Томпсон, принимающий участие в тренировочном лагере Конора Макгрегора, заявил, что ирландец прислушался к критике и хочет вернуться в список лучших.

«Последние два боя с Порье он провел больше как боксер, а теперь возвращается к прежнему стилю.

С ним классно не только тренироваться, но и отдыхать. Он выдающийся шоумен и умеет включать свой образ по щелчку. Он знает, когда на него направлена камера. Это как суперсила», – добавил Томпсон в интервью зарубежным СМИ.

Напомним, следующий поединок Макгрегор проведет с американцем Майклом Чендлером. Бойцы снимутся в новом сезоне шоу «The Ultimate Fighter», после чего встретятся в клетке на номерном турнире UFC. По данным прессы, бой пройдет осенью 2023 года.

источник: «Советский спорт»
Стивен Томпсон: Макгрегор возвращается к прежнему стилю
В эти дни ирландец готовится к бою с Майклом Чендлером.
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