Камару Усман: Эдвардс забыл, что я вынул из него всю душу, и я напомню ему об этом

Нигерийский боец ММА Камару Усман высказался о третьем поединке против британца Леона Эдвардса.

Напомним, второй бой завершился нокаутом Усмана. Он пропустил тяжелый удар в челюсть и угодил в глубокий нокаут. Это случилось в 4-м раунде. Таким образом, Эдвардс отобрал у нигерийца титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

«Леон забыл о том, как прошли четыре раунда до этого удара. Он забыл, что я вынул из него всю душу, и я должен ему напомнить об этом.

На ментальном уровне ничего не изменилось. Этот тот же парень, которого я избивал, и останется им же. Нужно напомнить, кто он. Когда я бьюсь, то стремлюсь сломить дух соперника», – заявил нигериец в эфире зарубежного подкаста.

Напомним, третий бой Эдвардса и Усмана состоится на турнире UFC 286, который пройдет 18 марта в Лондоне (Англия).