Экс-чемпион UFC назвал победителя в паре Гэтжи – Физиев

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович выразил мнение, что киргизский боец ММА Рафаэль Физиев одержит победу над звездой промоушена Джастином Гэтжи.

«Гэтжи бывает очень опасен в самом начале поединка, так что первый раунд станет очень опасным для Физиева. После этого Джастин устанет, и Физиев заберет бой под контроль и выиграет», – заявил поляк журналисту Джеймсу Линчу.

Напомним, бой Гэтжи и Физиева состоится 19 марта на турнире UFC 286 в Лондоне (Англия). В данный момент на счету американца 23 победы и 4 поражения. В активе Физиева – 12 выигранных боев и одно поражение.

Добавим, что Гэтжи дважды дрался в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Сначала он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову, а затем бразильцу Чарльзу Оливейре.