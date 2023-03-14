Сехудо – о возможном поединке с Двалишвили: Для меня это легкие деньги

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о возможном поединке с грузинским бойцом ММА Мерабом Двалишвили.

«Для меня это легкие деньги. Я мог бы причинить боль Мерабу. Я бы подпустил его к ногам, дал бы прочувствовать мой вес и завалил бы его», – заявил боец в соцсети.

Сехудо и Двалишвили могут встретиться в октагоне, однако, для этого американцу нужно победить действующего чемпиона лиги Альджамейна Стерлинга. Их поединок пройдет 7 мая на турнире UFC 288.

Что касается Двалишвили, то в минувшие выходные грузин победил россиянина Петра Яна и стал первым номером рейтинга легчайшего веса, что приблизило его к чемпионскому поединку.