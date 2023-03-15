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Джастин Гэтжи: С нетерпением жду, когда поставлю Физиева на место

Поединок состоится 19 марта.
15 марта 2023 18:30
автор: Артур Гичунцев

Звезда UFC Джастин Гэтжи дал комментарий перед боем против представителя Киргизии Рафаэля Физиева. В частности, он заявил, что этот поединок может стать самым зрелищным противостоянием 2023 года.

«Думаю, Физиев будет голоден. Он выйдет на бой в тем настроем, который был у меня пять лет назад. Так что с нетерпением жду, когда поставлю его на место.

Я выхожу на бой и выдаю 100% усилий. Я готов пройти через огонь, поэтому и мои соперники оказываются со мной на одной волне. В субботу мы заберемся в темное место с Физиевым. Там я его и утоплю», – добавил боец зарубежным СМИ.

Напомним, бой Гэтжи и Физиева состоится 19 марта на турнире UFC 286 в Лондоне (Англия). В данный момент на счету американца 23 победы и 4 поражения. В активе Физиева – 12 выигранных боев и одно поражение.

Добавим, что Гэтжи дважды дрался в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Сначала он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову, а затем бразильцу Чарльзу Оливейре.

источник: «Советский спорт»
Джастин Гэтжи: С нетерпением жду, когда поставлю Физиева на место
Поединок состоится 19 марта.
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