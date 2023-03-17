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Гэтжи и Физиев провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC 286 (видео)

Поединок состоится 19 марта.
17 марта 2023 09:46
автор: Артур Гичунцев

Американец Джастин Гэтжи и представитель Киргизии Рафаэль Физиев встретились лицом к лицу перед боем на турнире UFC 286. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Напомним, турнир UFC 286 состоится 19 марта и пройдет в Лондоне (Англия). В данный момент на счету американца 23 победы и 4 поражения. В активе Физиева – 12 выигранных боев и одно поражение.

Добавим, что Гэтжи дважды дрался в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. Сначала он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову, а затем бразильцу Чарльзу Оливейре.

источник: «Советский спорт»
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