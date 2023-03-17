Леон Эдвардс: Мое время пришло, и Усман это почувствует

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс высказался перед третьим поединком против нигерийца Камару Усмана. Напомним, их бой состоится 19 марта и пройдет на турнире UFC 286 в Лондоне (Великобритания)

«В субботу я выйду в октагон, чтобы показать себя с лучшей стороны. Мое время пришло, и Усман это почувствует. В нашем предыдущем поединке на мне сказалось среднегорье. Я не глуп, Усман хороший боец, но я лучше. Я верю в это. Для меня честь находиться здесь. Я долго к этому шел, долго работал ради этого. В субботу вы будете мной гордиться», – сказал Эдвардс зарубежным СМИ.

Эдвардс и Усман встречались дважды: первый поединок завершился в пользу нигерийца по решению судей. Второй – победой британца. Он отправил Усмана в глубокий нокаут благодаря хайкику и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.