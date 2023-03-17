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Шон О’Мэлли: Я буду драться за титул в июле

Лига эту информацию пока не подтвердила.
17 марта 2023 20:04
автор: Артур Гичунцев

Американец Шон О’Мэлли, выступающий в легчайшем весе UFC, анонсировал чемпионский поединок со своим участием. По его словам, бой пройдет летом 2023 года.

«Я буду драться за титул в июле», – написал О’Мэлли в соцсети.

Напомним, в данный момент чемпионом UFC в легчайшем весе является другой американец, Альджамейн Стерлинг. 7 мая он проведет защиту титула в бою с соотечественником Генри Сехудо. Их поединок пройдет в основном карде турнира UFC 288.

Что касается О’Мэлли, то он идет на серии из 4 побед кряду, а в крайнем поединке боец одолел россиянина Петра Яна судейским решением.

источник: «Советский спорт»
Шон О’Мэлли: Я буду драться за титул в июле
Лига эту информацию пока не подтвердила.
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