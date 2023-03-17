Миочич отреагировал на заявление Джонса: Увидимся в июле

Американский боец ММА Стипе Миочич ответил новоиспеченному чемпиону UFC в тяжелом весе Джону Джонсу. Напомним, последний обвинил 40-летнего ветерана в трусости.

«Увидимся в июле», – написал Миочич в соцсети.

35-летний Джонс не выступал с февраля 2020 года. Он вернулся в октагоне в марте 2023-го и победил француза Сирила Гана. Таким образом, американец стал новым чемпионом лиги в тяжелом дивизионе. Сразу после поединка он бросил вызов Миочичу, отметив, что последний является одним из лучших тяжеловесов в истории.