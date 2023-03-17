Эдвардс и Усман провели напряженную битву взглядов (видео)

В воскресенье, 19 марта, в Лондоне (Англия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 286.

В главном событии вечера подерутся британец Леон Эдвардс и нигериец Камару Усман. За несколько дней до выхода в октагон бойцы провели дуэль взглядов, о чем сообщает пресс-служба лиги.

Судя по ролику, Эдвардс спровоцировал соперника на словесную перепалку, однако, сотрудники службы безопасности не позволили конфликту перерасти в рукоприкладство.

Напомним, Эдвардс и Усман встречались дважды: первый поединок завершился в пользу нигерийца по решению судей. Второй – победой британца. Он отправил Усмана в глубокий нокаут благодаря хайкику и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.