Усман прокомментировал поражение от Эдвардса на турнире UFC 286

Нигерийский боец ММА Камару Усман оставил пост в соцсети после поединка с чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.

Напомним, бой прошел всю дистанцию, а по его итогам судьи отдали победу Эдвардсу.

«Особая благодарность моему менеджменту, семье, друзьям и болельщикам. Я отдаю должное каждому из вас. Это был не мой вечер, но, как и всегда, мы возвращаемся в зал. Мои поздравления Леону Эдвардсу, отличная работа», – написал нигериец.

Добавим, что это был третий поединок бойцов. Первый завершился вничью, а второй – нокаутом Усмана. Таким образом, он потерял титул чемпиона.