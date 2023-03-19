ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Усман прокомментировал поражение от Эдвардса на турнире UFC 286

Нигерийский Кошмар уступил по решению судей.
19 марта 2023 21:47
автор: Артур Гичунцев

Нигерийский боец ММА Камару Усман оставил пост в соцсети после поединка с чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.

Напомним, бой прошел всю дистанцию, а по его итогам судьи отдали победу Эдвардсу.

«Особая благодарность моему менеджменту, семье, друзьям и болельщикам. Я отдаю должное каждому из вас. Это был не мой вечер, но, как и всегда, мы возвращаемся в зал. Мои поздравления Леону Эдвардсу, отличная работа», – написал нигериец.

Добавим, что это был третий поединок бойцов. Первый завершился вничью, а второй – нокаутом Усмана. Таким образом, он потерял титул чемпиона.

источник: «Советский спорт»
Усман прокомментировал поражение от Эдвардса на турнире UFC 286
Нигерийский Кошмар уступил по решению судей.
19.03.2023 21:47
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Ты настоящий воин»: Гэтжи обратился к Физиеву после боя на турнире UFC 286
Представитель Киргизии продолжал драться несмотря на серьезное рассечение.
19.03.2023 21:08
ММА
автор: Артур Гичунцев
Эдвардс не хочет драться с Ковингтоном: У нас есть история с Масвидалем, и мы должны ее закончить
Британец настроен серьезно.
19.03.2023 20:45
ММА
автор: Артур Гичунцев
Андерсон Силва введен в Зал славы UFC 
Андерсон Силва введен в Зал славы UFC 
Бразильский боец завершил профессиональную карьеру в 2020 году.
19.03.2023 15:39
ММА
автор: Глеб Шевяков
«Чимаев посмешище и непрофессионал». Ковингтон - о возможном поединке с Хамзатом
Спортсмен из США раскритиковал коллегу.
19.03.2023 14:20
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно, кто станет следующим соперником Эдвардса
На счету британца три поражения.
19.03.2023 10:20
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Гэтжи победил Физиева на турнире UFC в Лондоне
Гэтжи победил Физиева на турнире UFC в Лондоне
Соревнования проходили на арене «О2».
19.03.2023 09:15
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Эдвардс победил Усмана судейским решением и защитил титул чемпиона UFC
Эдвардс победил Усмана судейским решением и защитил титул чемпиона UFC
Поединок прошел в Лондоне.
19.03.2023 09:00
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Мокаев одержал досрочную победу над Фильо на турнире UFC 286
Британский спортсмен одолел своего соперника в третьем раунде.
18.03.2023 23:20
ММА
автор: Глеб Шевяков
О’Мэлли – о Макгрегоре: Всю карьеру он подбирает противников, которых может побить 
Тем не менее, американский спортсмен считает, что Майкл Чендлер может доставить ирландцу проблем на ринге.
18.03.2023 18:19
ММА
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика