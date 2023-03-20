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Гэтжи обратился к руководству UFC после победы над Физиевым

Американец выразил мнение, что заслуживает поединка с соперником, который выше в рейтинге.
20 марта 2023 17:35
автор: Артур Гичунцев

Американский легковес Джастин Гэтжи высказался после победы над представителем Киргизии Рафаэлем Физиевым.

«Я сделал то, к чему меня принудили. Я подрался с парнем, занимающим строчку ниже себя в рейтинге, на сто процентов уверен, что теперь заслуживаю получить кого-то стоящего выше», – сказал американец, чьи слова приводят зарубежные СМИ.

Напомним, Гэтжи победил Физиева судейским решением. Их поединок стал со-главным событием турнире UFC 286.

Добавим, что в данный момент американец занимает 3-е место в рейтинге легкого весе. Выше лишь Дастин Порье и Чарльз Оливейра, а чемпионом дивизиона является россиянин Ислам Махачев.

источник: «Советский спорт»
Гэтжи обратился к руководству UFC после победы над Физиевым
Американец выразил мнение, что заслуживает поединка с соперником, который выше в рейтинге.
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