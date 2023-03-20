Ковингтон назвал Махачева «мелким дауном» и посоветовал забыть о бое против Эдвардса

Американский боец ММА Колби Ковингтон отреагировал на заявление чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева. Напомним, россиянин выразил желание подраться с обладателем пояса в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.

«Я начал смеяться, когда увидел, что сказал этот мелкий даун. Бро, тебя только что избил карлик Алекс Волкановски, выступающий в полулегком весе, и ты собираешься подняться в полусредний вес, где дерутся настоящие мужчины?

Все понимают, что это написал его менеджер, и он думает, что таким образом у них получится меня обойти, но этого не случится. Защити сначала свой титул, потому что до этого ты дрался с полулегковесом, мелким карликом, и был избит им», – заявил Ковингтон зарубежным СМИ.

Махачев и Волкановски провели поединок на турнире UFC 284. Бой прошел всю дистанцию, а по его итогам судьи отдали победу россиянину. Многих болельщиков расстроило это решение, так как они считают, что австралиец не заслуживал поражения.