Кормье похвалил Гэтжи после победы над Физиевым: Джастин был медленнее, но он был настойчив

Легенда UFC Даниэль Кормье поделился эмоциями от поединка между Джастином Гэтжи и Рафаэлем Физиевым.

Напомним, бой прошел всю дистанцию и завершился в пользу американца по решению судей. К слову, оба легковеса получили денежные бонусы от лиги за лучшее выступление на турнире UFC 286.

«Это был потрясающий бой. Первая вещь, которую я сказал Джастину в октагоне по окончании поединка: «Джастин Гэтжи, ты мой герой». Потому что я думаю, что Гэтжи – это всеобщий герой.

У него было огромное отставание в скорости в этом противостоянии. Особенно это было заметно в начале боя. Джастин был медленнее, но он был так настойчив, что действия Физиева не имели значения. Джастин придерживался плана, постоянно давил, и это принесло дивиденды по ходу поединка. К третьему раунду Гэтжи уже не мог упустить победу. Он бил джебом, когда хотел, он бил апперкотом, когда хотел», – сказал Кормье зарубежным СМИ.