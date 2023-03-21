Эдвардс отказался драться с Ковингтоном: Пускай заслужит это право

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс не намерен драться с американцем Колби Ковингтоном. По его словам, последний не заслужил чемпионского поединка, так как не выступал долгое время.

«У меня есть право не подписывать контракт. Колби выиграл у Масвидаля и пропал на полтора года даже из социальных сетей. А теперь стал претендентом, неожиданно оказавшись на взвешивании. Пускай заслужит право подраться за пояс», – сказал британец зарубежным СМИ.

Напомним, в крайнем поединке Эдвардс встречался с нигерийцем Камару Усманом, а Ковингтон выступал в качестве запасного бойца на случай, если кто-то из них получит травму. Впрочем, бой состоялся и завершился в пользу британца по решению судей.