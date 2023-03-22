Сехудо считает, что Ковингтон победит Эдвардса: Колби будет перемалывать Леона все пять раундов

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо выразил уверенность, что американец Колби Ковингтон одолеет британца Леона Эдвардса.

«У Леона еще есть время, чтобы улучшить борьбу, но вопрос в том, позволит ли ему это его эго? Ведь никто не любит бороться. Это слишком утомительно. Прогноз таков – Колби победит его. Возможно, он не остановит его, но будет перемалывать в течение пяти раундов», – заявил Сехудо в соцсети.

Напомним, Эдвардс – чемпион UFC в полусреднем весе. Ковингтон же не выступал полтора года.

Ранее сообщалось, что именно американец станет следующим соперником британского бойца, однако, последний уже заявил, что не намерен с ним драться.