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Сехудо считает, что Ковингтон победит Эдвардса: Колби будет перемалывать Леона все пять раундов

Американец считает, что британскому бойцу следует поработать над борцовскими навыками.
22 марта 2023 12:00
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо выразил уверенность, что американец Колби Ковингтон одолеет британца Леона Эдвардса.

«У Леона еще есть время, чтобы улучшить борьбу, но вопрос в том, позволит ли ему это его эго? Ведь никто не любит бороться. Это слишком утомительно. Прогноз таков – Колби победит его. Возможно, он не остановит его, но будет перемалывать в течение пяти раундов», – заявил Сехудо в соцсети.

Напомним, Эдвардс – чемпион UFC в полусреднем весе. Ковингтон же не выступал полтора года.

Ранее сообщалось, что именно американец станет следующим соперником британского бойца, однако, последний уже заявил, что не намерен с ним драться.

источник: «Советский спорт»
Сехудо считает, что Ковингтон победит Эдвардса: Колби будет перемалывать Леона все пять раундов
Американец считает, что британскому бойцу следует поработать над борцовскими навыками.
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