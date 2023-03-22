Нганну объяснил, почему Усман не смог победить Эдвардса

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал поражение Камару Усмана в поединке с Леоном Эдвардсом. Напомним, нигериец уступил британцу по решению судей.

«У него было много травм, так что на полноценные тренировки не было времени. Но он вышел в октагон. Это победа. Думаю, теперь Камару ментально сильнее, чем был раньше. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, он сможет забрать свой титул. Я в это верю», – сказал Нганну зарубежным СМИ.

Это был третий поединок Усмана и Эдвардса. Первый бой завершился вничью, а второй – победой британца. Он отправил Усмана в глубокий нокаут благодаря мощному хайкику.