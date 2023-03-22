Дастин Порье: Мысль о бое с Гэтжи заставляет меня нервничать

Топовый боец UFC Дастин Порье не стал скрывать, что может провести еще один поединок с американцем Джастином Гэтжи.

«Мысль о бое с ним заставляет меня нервничать. Когда я слышу чье-то имя и начинаю себя неуютно чувствовать – это источник мотивации. Может быть, наш бой с Джастином действительно снова случится. Посмотрим», – сказал легковес зарубежным СМИ.

Напомним, в 2018 году Порье победил Гэтжи техническим нокаутом в четвертом раунде. Их поединок прошел на турнире UFC on Fox 29.

С тех пор Дастин Порье выиграл еще 6 боев и проиграл дважды. У Гэтжи, к слову, такая же статистика.