ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дариуш предположил, почему Махачев хочет провести бой в полусреднем весе

Ранее уроженец Дагестана бросил вызов Леону Эдвардсу.
24 марта 2023 09:40
автор: Артур Гичунцев

Американский боец ММА Бенеил Дариуш прокомментировал заявление чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

Напомним, 31-летний россиянин изъявил желание провести поединок с обладателем титула в полусреднем дивизионе Леоном Эдвардсом.

«А как же защита титула? Может быть, ему трудно делать вес, и он хочет подняться выше и расслабиться? Я думаю, ему следует сосредоточиться на своем дивизионе. У нас много отличных бойцов, и я думаю, что наш дивизион – лучший в UFC. Я не знаю, почему он пытается сбежать в другие дивизионы», – сказал Дариуш зарубежным СМИ.

источник: «Советский спорт»
Дариуш предположил, почему Махачев хочет провести бой в полусреднем весе
Ранее уроженец Дагестана бросил вызов Леону Эдвардсу.
24.03.2023 09:40
ММА
автор: Артур Гичунцев
Чимаев ответил на вопрос о конфликте с Хабибом
Все началось с прямой трансляции Рамзана Кадырова.
24.03.2023 09:22
ММА
автор: Артур Гичунцев
Хамзат Чимаев рассказал, когда проведет следующий бой в UFC
Боец не выходил в октагон с сентября прошлого года.
23.03.2023 14:16
ММА
Дастин Порье: Мысль о бое с Гэтжи заставляет меня нервничать
Бойцы уже встречались в октагоне.
22.03.2023 20:55
ММА
автор: Артур Гичунцев
Холли Холм продлила контракт с UFC
В октябре американке исполнится 42 года.
22.03.2023 12:49
ММА
автор: Артур Гичунцев
Нганну объяснил, почему Усман не смог победить Эдвардса
Поединок прошел всю дистанцию и завершился судейским решением.
22.03.2023 12:21
ММА
автор: Артур Гичунцев
Сехудо считает, что Ковингтон победит Эдвардса: Колби будет перемалывать Леона все пять раундов
Американец считает, что британскому бойцу следует поработать над борцовскими навыками.
22.03.2023 12:00
ММА
автор: Артур Гичунцев
Ковингтон в жесткой форме отреагировал на отказ Эдвардса проводить с ним бой
Американец в бешенстве.
22.03.2023 10:28
ММА
автор: Артур Гичунцев
Эдвардс отказался драться с Ковингтоном: Пускай заслужит это право
Британец подчеркнул, что не будет подписывать контракт.
21.03.2023 21:20
ММА
автор: Артур Гичунцев
Кормье похвалил Гэтжи после победы над Физиевым: Джастин был медленнее, но он был настойчив
Американский легковес перебил соперника в стойке.
21.03.2023 20:26
ММА
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика