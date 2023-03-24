Дариуш предположил, почему Махачев хочет провести бой в полусреднем весе

Американский боец ММА Бенеил Дариуш прокомментировал заявление чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

Напомним, 31-летний россиянин изъявил желание провести поединок с обладателем титула в полусреднем дивизионе Леоном Эдвардсом.

«А как же защита титула? Может быть, ему трудно делать вес, и он хочет подняться выше и расслабиться? Я думаю, ему следует сосредоточиться на своем дивизионе. У нас много отличных бойцов, и я думаю, что наш дивизион – лучший в UFC. Я не знаю, почему он пытается сбежать в другие дивизионы», – сказал Дариуш зарубежным СМИ.