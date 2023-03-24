Чимаев предложил бой Прохазке на турнире UFC в Швеции

Шведский боец ММА Хамзат Чимаев, выступающий в полусреднем весе, бросил вызов экс-чемпиону UFC в полутяжелом дивизионе Ирже Прохазке.

«Скоро увидимся, мальчик. Уважуха. Давай подеремся в Швеции, в июне или в июле», – написал уроженец Чечни в одной из социальных сетей.

Напомним, 28-летний Чимаев не проиграл ни одного боя в карьере: на его счету 12 побед, 6 из которых – в UFC. Что касается Прохазки, то представитель Чехии получил травму плеча и оставил пояс в полутяжелом весе. О сроках его возращения до сих пор неизвестно.