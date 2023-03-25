Адесанья – о реванше с Перейрой: Мне нечего терять

Нигерийский боец ММА Исраэль Адесанья высказался о реванше с бразильцем Алексом Перерой, который пройдет 8 апреля на турнире UFC 287.

«Мне нечего терять. Это лучшее, что я могу сказать про этот бой. Худшее ведь уже произошло. Он думает, что снова это сделает? Я лишь скажу, что знаю, как его выиграть. Я это знаю и он тоже прекрасно знает, что я могу его победить. Я мотивирован надрать ему задницу», – сказал боец зарубежным СМИ.

Напомним, первый поединок Адесаньи и Перейры завершился в пользу бразильца. Таким образом, он отнял у нигерийского бойца титул чемпиона UFC в среднем весе.