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Экс-чемпион UFC – о реванше Адесаньи и Перейры: Алексу нужно выждать свой момент

Гловер Тейшейра – о главном поединке UFC 287.
25 марта 2023 15:53
автор: Артур Гичунцев

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра назвал бразильца Алекса Перейру фаворитом в реванше с нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

По его словам, Перейра понял, в чем сильные стороны Адесаньи. Кроме того, он уверен в своих силах, так как уже побеждал этого соперника.

«Перейра – финишер и он может закончить бой в любую секунду. У Алекса действительно очень сильный удар. Просто нужно больше двигаться и тогда будет результат. Нужно выждать свой момент», – добавил Тейшейра в беседе с зарубежным ММА-порталом.

Напомним, реванш Адесаньи и Перейры пройдет 8 апреля на турнире UFC 287. Первый бой завершился в пользу бразильца тоническим нокаутом. Таким образом, он стал новым чемпионом промоушена в среднем весе.

источник: «Советский спорт»
Экс-чемпион UFC – о реванше Адесаньи и Перейры: Алексу нужно выждать свой момент
Гловер Тейшейра – о главном поединке UFC 287.
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