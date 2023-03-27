Бывший боец UFC: У Косты огромная мощь в руках. Он раздавит Чимаева

Бывший боец UFC Джош Томсон высказался о возможном поединке между бразильцем Пауло Костой и представителем Швеции Хамзатом Чимаевым.

По словам ветерана, Коста, скорее всего, одержит победу, так как превосходит соперника в мощи.

«Я думаю, это большой бой для Пауло. Его не так легко свалить на канвас, у него огромная мощь в руках. Ему лишь нужно набрать оптимальную форму. Думаю, Коста раздавит Хамзата Чимаева», – заявил Томсон зарубежным СМИ.

Напомним, Пауло Коста – бывший претендент на титул UFC в среднем весе. За всю карьеру в смешанных единоборствах бразилец провел 16 боев и одержал 14 побед. Чимаев, выступающий в полусреднем дивизионе, одержал 12 побед в 12 поединках.