ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бывший боец UFC: У Косты огромная мощь в руках. Он раздавит Чимаева

Джош Томсон сделал уверенный прогноз.
27 марта 2023 11:21
автор: Артур Гичунцев

Бывший боец UFC Джош Томсон высказался о возможном поединке между бразильцем Пауло Костой и представителем Швеции Хамзатом Чимаевым.

По словам ветерана, Коста, скорее всего, одержит победу, так как превосходит соперника в мощи.

«Я думаю, это большой бой для Пауло. Его не так легко свалить на канвас, у него огромная мощь в руках. Ему лишь нужно набрать оптимальную форму. Думаю, Коста раздавит Хамзата Чимаева», – заявил Томсон зарубежным СМИ.

Напомним, Пауло Коста – бывший претендент на титул UFC в среднем весе. За всю карьеру в смешанных единоборствах бразилец провел 16 боев и одержал 14 побед. Чимаев, выступающий в полусреднем дивизионе, одержал 12 побед в 12 поединках.

источник: «Советский спорт»
Бывший боец UFC: У Косты огромная мощь в руках. Он раздавит Чимаева
Джош Томсон сделал уверенный прогноз.
27.03.2023 11:21
ММА
автор: Артур Гичунцев
Порье заявил, что готов провести бой с Махачевым в Абу-Даби 
UFC планирует организовать американцу следующий поединок в октябре на турнире в ОАЭ. 
26.03.2023 14:11
ММА
автор: Глеб Шевяков
Сэндхаген раздельным решением судей победил Веру в главном бою UFC
Бой состоялся в американском городе Сан-Антонио.
26.03.2023 09:20
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Куницкая-Сантонс проиграла Холм в со-главном поединке UFC
Куницкая-Сантонс проиграла Холм в со-главном поединке UFC
Россиянка не может победить с 20 февраля 2021 года.
26.03.2023 08:20
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Известен следующий соперник Дацика, бой пройдет 31 марта
Российский боец не стремится отдыхать.
25.03.2023 23:51
ММА
автор: Максим Скороходов
Дацик нокаутировал бразильца Мондрагона на 57-й секунде боя
Турнир Ural FC 2 прошел в Самаре.
25.03.2023 22:50
ММА
автор: Максим Скороходов
Экс-чемпион UFC – о реванше Адесаньи и Перейры: Алексу нужно выждать свой момент
Гловер Тейшейра – о главном поединке UFC 287.
25.03.2023 15:53
ММА
автор: Артур Гичунцев
Адесанья – о реванше с Перейрой: Мне нечего терять
Поединок состоится 8 апреля.
25.03.2023 12:05
ММА
автор: Артур Гичунцев
Царукян проведет свой следующий бой с бразильцем Мойкано
Царукян проведет свой следующий бой с бразильцем Мойкано
Соперник россиянина занимает 13-е место в рейтинге UFC.
24.03.2023 17:08
ММА
автор: Александр Евграфов
Двалишвили заявил, что дрался с Яном с травмированной рукой
Двалишвили заявил, что дрался с Яном с травмированной рукой
Грузинский боец отметил, что боль в руке ощущается до сих пор.
24.03.2023 14:12
ММА
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика