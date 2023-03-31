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Эдвардс и Ковингтон могут провести бой на турнире UFC 291

Ранее британец заявил, что не намерен подписывать контракт на этот поединок.
Эдвардс и Ковингтон могут провести бой на турнире UFC 291
31 марта 2023 23:26
автор: Артур Гичунцев

UFC работает над организацией поединка между чемпионом в полусреднем весе Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном.

Как сообщают зарубежные СМИ, в лиге довольны итогами турнира UFC 286 в Лондоне и хотят устроить в столице Великобритании еще один крупный ивент. Отмечается, что бой Эдвардса и Ковингтона может возглавить турнир UFC 291, который пройдет 22 июля.

Ранее британец заявил, что не намерен подписывать контракт на бой, так как Ковингтон полтора года отсутствовал. По словам Эдвардса, он хочет встретиться с другим соперником, а американец должен заслужить титульный поединок.

источник: «Советский спорт»
Эдвардс и Ковингтон могут провести бой на турнире UFC 291
Эдвардс и Ковингтон могут провести бой на турнире UFC 291
Ранее британец заявил, что не намерен подписывать контракт на этот поединок.
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