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Бернс считает, что Чимаев не сможет задержаться в среднем весе

По словам бразильца, чеченец наивно полагает, что его антропометрические данные помогут покорить этот дивизион.
01 апреля 2023 10:55
автор: Артур Гичунцев

Бразильский боец ММА Гилберт Бернс прокомментировал желание Хамзата Чимаева выступать в среднем весе. По словам Бернса, уроженец Чечни вернется в полусредний дивизион, так как поймет, что не сможет конкурировать со средневесами.

«Я думаю, Хамзат будет успешен в среднем весе, но эти ребята – Пауло Коста, Алекс Перейра, Роберт Уиттакер – очень большие. Они все очень хороши. Я думаю, Чимаев в итоге вернется в полусредний вес. Проведет пару боев и поймет, что он не самый большой парень», – цитируют бразильца зарубежные СМИ.

Ранее 27-летний Чимаев заявил, что UFC не может устроить ему поединок в полусреднем весе, так как бойцы отказываются выходить с ним в октагон. К слову, бой с Чимаевым принял только австралиец Роберт Уиттакер, владевший титулом в среднем дивизионе.

источник: «Советский спорт»
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