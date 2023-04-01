Бернс считает, что Чимаев не сможет задержаться в среднем весе

Бразильский боец ММА Гилберт Бернс прокомментировал желание Хамзата Чимаева выступать в среднем весе. По словам Бернса, уроженец Чечни вернется в полусредний дивизион, так как поймет, что не сможет конкурировать со средневесами.

«Я думаю, Хамзат будет успешен в среднем весе, но эти ребята – Пауло Коста, Алекс Перейра, Роберт Уиттакер – очень большие. Они все очень хороши. Я думаю, Чимаев в итоге вернется в полусредний вес. Проведет пару боев и поймет, что он не самый большой парень», – цитируют бразильца зарубежные СМИ.

Ранее 27-летний Чимаев заявил, что UFC не может устроить ему поединок в полусреднем весе, так как бойцы отказываются выходить с ним в октагон. К слову, бой с Чимаевым принял только австралиец Роберт Уиттакер, владевший титулом в среднем дивизионе.