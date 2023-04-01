Немков рассказал, как готовится к бою с Ромеро

16 июня чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков проведет бой с кубинцем Йоэлем Ромеро. Их поединок пройдет на турнире Bellator 297 в Чикаго (США).

За несколько месяцев до выхода в клетку россиянин рассказал, как готовится к противостоянию с бывшей звездой UFC.

«Сейчас я провожу первый этап подготовки в Таиланде. Второй этап пройдет в Старом Осколе, а заключительный – в Кабардино-Балкарии. Если ничего не изменится, планы такие. Моя виза действует до декабря 2024 года. С этим проблем нет и со здоровьем все в порядке, отличное самочувствие», – заявил Немков порталу MMA.Metaratings.ru.

Ромеро 45 лет. Кубинец является двукратным претендентом на титул UFC в среднем дивизионе (до 84 кг). В 2021 году он перешел в Bellator, где провел три поединка, одержав две победы. Что касается Немкова, то россиянин одержал 15 побед и потерпел 2 поражения.