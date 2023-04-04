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«Атлетико» хочет сохранить Морату на длительный срок

В октябре футболисту исполнится 31 год.
04 апреля 2023 12:23
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Атлетико» Альваро Мората может продлить контракт с клубом. Об этом сообщает Relevo. По данным источника, в руководстве хотят заключить договор с футболистом на длительный срок.

Напомним, соглашение игрока истекает летом 2024 года. У клуба есть возможность пролонгировать его, однако, боссы «матрасников» намерены сохранить испанца на долгое время. При этом «Атлетико» не будет повышать ему зарплату.

В нынешнем сезоне Ла Лиги 30-летний Мората провел 27 матчей, забил 10 голов и отдал 2 ассиста. Также на его счету 4 матча в Кубке Испании и 3 (2+1) очка по системе «гол+пас».

источник: «Советский спорт»
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