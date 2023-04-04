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Штырков и Немков проведут бой на турнире RCC

Ивент пройдет 15 мая.
04 апреля 2023 12:49
автор: Артур Гичунцев

Россияне Иван Штырков и Виктор Немков проведут бой на турнире RCC, который пройдет 15 мая в Екатеринбурге. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу лиги.

Отмечается, что поединок будет рассчитан на три раунда по пять минут и пройдет в весовой категории до 98 кг.

Напомним, за всю карьеру в ММА 34-летний Штырков одержал 22 победы, потерпел два поражения и свел один поединок вничью.

У 36-летнего Немкова – 32 победы, восемь поражений и одна ничья. Он является родным братом чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова.

источник: «РИА Новости»
Штырков и Немков проведут бой на турнире RCC
Ивент пройдет 15 мая.
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