Штырков и Немков проведут бой на турнире RCC

Россияне Иван Штырков и Виктор Немков проведут бой на турнире RCC, который пройдет 15 мая в Екатеринбурге. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу лиги.

Отмечается, что поединок будет рассчитан на три раунда по пять минут и пройдет в весовой категории до 98 кг.

Напомним, за всю карьеру в ММА 34-летний Штырков одержал 22 победы, потерпел два поражения и свел один поединок вничью.

У 36-летнего Немкова – 32 победы, восемь поражений и одна ничья. Он является родным братом чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова.